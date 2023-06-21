Одноклубник Месси оказался в больнице после укуса ядовитого паука

Голкипер «Интер Майами» Ник Марсман попал в больницу после укуса ядовитого паука в зоопарке.

«Недостаток жизни в тропическом климате — это возможность того, что при походе в зоопарк вас может укусить ядовитый паук...и вас госпитализируют на три дня», — написала в соцсетях супруга игрока Натали ден Деккер.

31-летний вратарь выступает в МЛС с лета 2021 года. Ранее он защищал цвета «Фейеноорда», «Утрехта», «Твенте» и «Гоу Эхед Иглс».

В начале июня о переходе в «Интер Майами» объявил Лионель Месси.