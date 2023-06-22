Месси вошел в список номинантов на награду лучшему спортсмену по версии ESPY

Стали известны номинанты на награду лучшему спортсмену премии Excellence in Sports Performance Yearly Award (ESPY) 2023 года.

В число номинантов вошли баскетболист «Денвера» Никола Йокич, бейсболист «Нью-Йорк Янкиз» Аарон Джадж, квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс и футболист «Интер Майами» Лионель Месси.

В 2022 году Месси впервые в карьере стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Летом 2023-го стало известно, что 35-летний игрок перейдет в «Интер Майами».