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Сегодня, 02:07

Месси вошел в список номинантов на награду лучшему спортсмену по версии ESPY

Сергей Разин
корреспондент
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Лионель Месси.
Фото AFP

Стали известны номинанты на награду лучшему спортсмену премии Excellence in Sports Performance Yearly Award (ESPY) 2023 года.

В число номинантов вошли баскетболист «Денвера» Никола Йокич, бейсболист «Нью-Йорк Янкиз» Аарон Джадж, квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс и футболист «Интер Майами» Лионель Месси.

В 2022 году Месси впервые в карьере стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Летом 2023-го стало известно, что 35-летний игрок перейдет в «Интер Майами».

Лионель Месси
Никола Йокич
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