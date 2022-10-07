Один болельщик погиб из-за беспорядков во время матча «Бока Хуниорс» с «Химнасией»

Матч 23-го тура чемпионата Аргентины «Химнасия и Эсгрима» — «Бока Хуниорс» был прерван из-за беспорядков возле стадиона.

Арбитр встречи на 9-й минуте остановил игру, так как на поле попал слезоточивый газ, который около стадиона применяли полицейские, для того чтобы разгонять беспорядки, возникшие между фанатами. Кроме того, болельщикам, пришедшим на трибуны, пришлось выбежать на поле, чтобы справиться с проблемами при дыхании.

The match between Gimnasia and Boca Juniors was suspended due to police repression outside the stadium.

Tear gas entered the stadium and the players cannot breathe well.pic.twitter.com/Ow0l9rcyfP — Argentine Football League (@ArgiesFootball) October 7, 2022

Как сообщает TyC Sports, оператор канала был ранен полицией резиновыми пулями. Также стало известно о смерти 57-летнего Сезара Регейру, который скончался по дороге в больницу. Причиной смерти стала остановка сердца. Эту информацию подтвердили в «Бока Хуниорс».