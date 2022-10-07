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7 октября, 07:38

Один болельщик погиб из-за беспорядков во время матча «Бока Хуниорс» с «Химнасией»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Болельщики выбежали на поле.
Фото Twitter

Матч 23-го тура чемпионата Аргентины «Химнасия и Эсгрима» — «Бока Хуниорс» был прерван из-за беспорядков возле стадиона.

Арбитр встречи на 9-й минуте остановил игру, так как на поле попал слезоточивый газ, который около стадиона применяли полицейские, для того чтобы разгонять беспорядки, возникшие между фанатами. Кроме того, болельщикам, пришедшим на трибуны, пришлось выбежать на поле, чтобы справиться с проблемами при дыхании.

Как сообщает TyC Sports, оператор канала был ранен полицией резиновыми пулями. Также стало известно о смерти 57-летнего Сезара Регейру, который скончался по дороге в больницу. Причиной смерти стала остановка сердца. Эту информацию подтвердили в «Бока Хуниорс».

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