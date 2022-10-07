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Зарубежные

7 октября, 08:36

В «Боке Хуниорс» сделали заявление после смерти болельщика из-за беспорядков во время матча

Сергей Разин
корреспондент
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Пресс-служба «Боки Хуниорс» прокомментировала гибель болельщика из-за беспорядков во время матча 23-го тура чемпионата Аргентины с «Химнасией и Эсгримой».

«Мы сожалеем о кончине Сезара Регейру, болельщика команды, который погиб после инцидента, произошедшего за пределами стадиона. Наши искренние соболезнования его семье и друзьям. Мы осуждаем эти действия и призываем к глубокому размышлению над ситуацией», — говорится в заявлении клуба.

Арбитр встречи на 9-й минуте остановил игру, так как на поле попал слезоточивый газ, который около стадиона применяли полицейские, чтобы разгонять возникшие между фанатами беспорядки. Один из телеоператоров был ранен полицией резиновыми пулями. Также стало известно о смерти 57-летнего Сезара Регейру, который скончался по дороге в больницу. Причиной смерти стала остановка сердца.

Болельщики выбежали на&nbsp;поле. Один болельщик погиб из-за беспорядков во время матча «Бока Хуниорс» с «Химнасией»

ФК Бока Хуниорс
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Один болельщик погиб из-за беспорядков во время матча «Бока Хуниорс» с «Химнасией»

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