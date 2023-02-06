Немецкий защитник Роберт Бауэр готов сменить гражданство и играть за сборную Казахстана

Немецкий футболист Роберт Бауэр планирует играть за сборную Казахстана, сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, вопросами смены футбольного гражданства игроком занимался казахстанский функционер Владимир Нидергаус, проживающий в Германии. Сообщается, что тренерский штаб сборной Казахстана в курсе относительно желания Бауэра играть за национальную команду, однако готов рассмотреть его кандидатуру лишь при наличии у Роберта казахстанского паспорта.

Отмечается, что родители игрока проживали в Казахстане, недалеко от Астаны. Там же родились сестры Роберта. В 1994 году семья футболиста эмигрировала в Германию, где Роберт и появился на свет.

В настоящее время Бауэр играет за бельгийский «Сент-Труйден», за который в текущем сезоне чемпионата провел 15 матчей.

В 2016 году он выиграл серебряную медаль Олимпийских игр в составе сборной Германии.