В «Кармиотиссе» подтвердили информацию, что Кержаков возглавит клуб

Генеральный менеджер ФК «Кармиотисса» Антонис Антониус в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что Александр Кержаков близок к тому, чтобы возглавить кипрский клуб.

По информации «СЭ», контракт должен быть подписан в ближайшие дни.

«Кержаков близок к тому, чтобы возглавить клуб? Да, это так. Когда будет подписан контракт? В среду он должен прибыть на Кипр и затем подписать контракт», — сказал Антониус «СЭ».

40-летний тренер покинул «Нижний Новгород» 1 июня 2022 года по истечении срока контракта.

«Кармиотисса» занимает 10-е место (из 14 команд) в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав в 22 матчах 23 очка.