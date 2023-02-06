Александр Кержаков может возглавить кипрский клуб «Кармиотисса»

По информации «СЭ», Александр Кержаков близок к тому, чтобы возглавить кипрский клуб «Кармиотисса». Контракт должен быть подписан в ближайшие дни.

Последним клубом, который тренировал Кержаков, был «Нижний Новгород». Под его руководством нижегородская команда заняла 11-е место в чемпионате России в сезоне-2021/22.

40-летний тренер покинул «Нижний Новгород» 1 июня 2022 года по истечении срока контракта.

«Кармиотисса» занимает 10-е место (из 14 команд) в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав в 22 матчах 23 очка.