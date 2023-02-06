Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:34

Александр Кержаков может возглавить кипрский клуб «Кармиотисса»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

По информации «СЭ», Александр Кержаков близок к тому, чтобы возглавить кипрский клуб «Кармиотисса». Контракт должен быть подписан в ближайшие дни.

Последним клубом, который тренировал Кержаков, был «Нижний Новгород». Под его руководством нижегородская команда заняла 11-е место в чемпионате России в сезоне-2021/22.

40-летний тренер покинул «Нижний Новгород» 1 июня 2022 года по истечении срока контракта.

«Кармиотисса» занимает 10-е место (из 14 команд) в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав в 22 матчах 23 очка.

Александр Кержаков
ФК Кармиотисса
2
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Источник: Великобритания не будет бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска России
Щербакова не получила премию ISU в номинации «Самый ценный фигурист»
Умер заслуженный артист России Виктор Цымбал
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выступил против временного перемирия с Москвой
Буданов возглавит министерство обороны Украины вместо Резникова
Новое землетрясение произошло в восточных регионах Турции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Венгрии отрицают, что болельщики «Ференцвароша» продемонстрировали перформанс с флагом России
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости