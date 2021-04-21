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MLS отреагировала на решение суда по полицейскому, убившему Джорджа Флойда

02:51

MLS выступила с заявлением после того, как бывший офицер полиции США Дерек Шовен, который в мае прошлого года задушил Джорджа Флойда во время задержания, был признан виновным в убийстве афроамериканца.

«MLS едина в безоговорочном осуждении насилия, дискриминации и ненависти во всех их деструктивных формах и солидарны с семьей Джорджа Флойда, его друзьями, чернокожим сообществом и его союзниками. Хотя сегодняшний вердикт не может излечить неописуемую боль, он чтит святость жизни Джорджа Флойда и подтверждает важность жизни чернокожих. MLS, клубы и игроки будут продолжать принимать меры для продвижения равенства и мира. Справедливость для одного не должна заслонять призыв к равной справедливости для всех», — говорится в заявлении.

Публикация от Major League Soccer (@mls)

Весной 2020-го получил распространение лозунг Black Lives Matter («Жизни черных важны», английский). Он стал одним из символов протестов против полицейского произвола в отношении чернокожих. В конце 2020 года НХЛ в сотрудничестве с Ассоциацией игроков НХЛ объявила об инициативах по борьбе с расизмом.

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