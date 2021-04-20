Сорокин поздравил Дюкова с избранием в исполком УЕФА

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин поздравил президента РФС Александра Дюкова с избранием в состав исполкома УЕФА.

«Как я могу относиться к тому, что представитель России выбран в ключевой орган УЕФА? Конечно, я очень рад, и количество голосов, которое получил президент РФС, свидетельствует о доверии к нему и России в целом. 50 голосов — это очень хороший результат. Поздравляю Александра Валерьевича с избранием», — цитирует Сорокина ТАСС.

Сегодня, 20 апреля, в швейцарской Монтре состоялось заседание конгресса УЕФА, на котором Дюков был избран в состав исполкома организации. Он получил 50 голосов из 55 во время голосования, при необходимых 28.

Помимо Дюкова на включение в исполком претендовало еще восемь человек: Мехди Байат, Збигнев Бонек, Дэвид Гилл, Габриэле Гравина, Райнер Кох, Карл-Эрик Нильссон, Юст Шпе, Сервет Ярдымджы. Из претендентов не вошел в состав исполкома только Байат.