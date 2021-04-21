Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью может возглавить «Селтик», сообщает The Sun.

По сведениям источника, 58-летний португалец рассматривается в качестве нового тренера клуба из Глазго. 24 февраля «Селтик» уволил Нила Леннона, с тех пор клуб находится без тренера.

Моуринью возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Последним клубом португальца был «Тоттенхэм», которым он руководил с ноября 2019 по апрель 2021 года.