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Моуринью может возглавить «Селтик»

08:56
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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью может возглавить «Селтик», сообщает The Sun.

По сведениям источника, 58-летний португалец рассматривается в качестве нового тренера клуба из Глазго. 24 февраля «Селтик» уволил Нила Леннона, с тех пор клуб находится без тренера.

Моуринью возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Последним клубом португальца был «Тоттенхэм», которым он руководил с ноября 2019 по апрель 2021 года.

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