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«Млада Болеслав» без Татаева прервала 12-матчевую серию без побед и покинула зону вылета

18:27
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«Млада Болеслав» обыграла «Карвину» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Чехии — 2:0. Российский защитник хозяев Алексей Татаев снова не попал в заявку, поскольку до сих пор не восстановился от травмы. Последний раз он выходил на поле 23 декабря.

«Млада» смогла прервать серию из 12 матчей без побед (5 ничьих, 7 поражений). Предыдущий раз команда побеждала 21 ноября (4:1 с «Пардубице»). Благодаря трем набранным очкам «Млада Болеслав» покинула зону вылета, поднявшись на 15-е место.

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