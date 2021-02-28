«Млада Болеслав» без Татаева прервала 12-матчевую серию без побед и покинула зону вылета
«Млада Болеслав» обыграла «Карвину» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Чехии — 2:0. Российский защитник хозяев Алексей Татаев снова не попал в заявку, поскольку до сих пор не восстановился от травмы. Последний раз он выходил на поле 23 декабря.
«Млада» смогла прервать серию из 12 матчей без побед (5 ничьих, 7 поражений). Предыдущий раз команда побеждала 21 ноября (4:1 с «Пардубице»). Благодаря трем набранным очкам «Млада Болеслав» покинула зону вылета, поднявшись на 15-е место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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