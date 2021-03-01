Умер бывший капитан и тренер сборной Хорватии по футболу
16:44
Бывший футболист сборных Югославии и Хорватии, главный тренер хорватов на чемпионате мира-2006 Златко Кранчар скончался в возрасте 64 лет, сообщает Хорватский футбольный союз в Twitter.
В сообщении сказано, что Кранчар умер в Загребе в результате кратковременной и тяжелой болезни.
Хорват выступал на позиции нападающего, забил более 250 мячей за карьеру. Кранчар играл за сборную Югославии и был капитаном на первом в истории матче национальной команды Хорватии. Тогда Хорватия не была признана Международной федерацией футбола (ФИФА), поэтому встреча с США (2:1) носила неофициальный статус. В качестве тренера ездил на ЧМ-2006 с хорватской сборной.
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