«Спортинг» сыграл вничью с «Порту» и продлил свою беспроигрышную серию до 21 матча
«Спортинг» в матче 21-го тура чемпионата Португалии сыграл вничью с «Порту» со счетом 0:0.
Лиссабонский клуб ни разу не проиграл в национальном турнире. Последний раз команда сыграла вничью 15 января с «Риу Аве» (1:1). «Спортинг» не проигрывает на протяжении 21-го матча.
После этого матча «Спортинг» с 55 очками расположился на первом месте в турнирной таблице, «Порту» с 45 очками — на второй строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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