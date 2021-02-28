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«Спортинг» сыграл вничью с «Порту» и продлил свою беспроигрышную серию до 21 матча

01:40
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«Спортинг» в матче 21-го тура чемпионата Португалии сыграл вничью с «Порту» со счетом 0:0.

Лиссабонский клуб ни разу не проиграл в национальном турнире. Последний раз команда сыграла вничью 15 января с «Риу Аве» (1:1). «Спортинг» не проигрывает на протяжении 21-го матча.

После этого матча «Спортинг» с 55 очками расположился на первом месте в турнирной таблице, «Порту» с 45 очками — на второй строчке.

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