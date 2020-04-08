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Матчи премьер-лиги начнутся 12 апреля. На Тайване

18:55
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Сезон в тайваньском футболе стартует 12 апреля. В первых турах матчи премьер-лиги пройдут без зрителей. На стадионы пустят только футболистов, официальных лиц команд (тренеров, врачей, администраторов), а также сотрудников клубов. Как долго продлятся такие ограничения, пока не сообщается.

Перед каждой игрой у всех присутствующих будет измерять температуру и брать анализы на коронавирус. Если какой-то из анализов даст положительный результат, всех, кто имел контакты с этим человеком, посадят на карантин на 14 дней, а лига проведет чрезвычайное заседание относительно возможности продолжения сезона. (Александр Бобров)

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