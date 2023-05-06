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Судейство

Сегодня, 12:48

Матч турнира КОНМЕБОЛ впервые судила женщина-ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Дайан Муниз.
Бразильский арбитр Дайан Муниз во время работы.
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Бразильский арбитр Дайан Муниз вошла в историю южноамериканского футбола. Она стала первой, кто работал в роли видеоассистента (ВАР) на матче официального турнира Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Бразильский арбитр Дайан Муниз во время работы.

Муниз судила игру 3-го тура Южноамериканского кубка между аргентинским «Ураканом» и уругвайским «Данубио» (1:1). Во время этой встречи она находилась в комнате ВАР в тренировочном центре судей в парагвайском городе Луке, где расположен офис КОНМЕБОЛ.

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