Уилкшир заявил, что Черчесов всегда добивается результата

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир, высказал мнение о Станиславе Черчесове, с которым знаком по работе в московском клубе.

«Не долго проработал со Станиславом Черчесовым, но даже за это небольшое время понял, у этого человека сильный характер и воля — этот тренер всегда добивается результата. Каждый тренер должен быть вожаком. Круто, что он взял трофей в Венгрии, но в местном чемпионате почти нет конкуренции — только две команды борются за трофеи», — приводит слова Уилкшира Sport24.

5 мая «Ференцварош» досрочно стал чемпионом Венгрии.