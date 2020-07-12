Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Матч между «Торонто» и «Ди Си Юнайтед» может быть отменен. В обеих командах выявлены случаи коронавируса

15:42
Теги:

12 июля «Торонто» и «Ди Си Юнайтед» должны провести очную встречу. Однако в обеих командах были выявлены случаи коронавируса, сообщает ESPN.

Согласно протоколу возобновления сезона, заболевшие футболисты должны быть изолированы. А все другие футболисты обязаны пройти повторные тесты

Представители «Ди Си Юнайтед» выполнили эти требования. Но игроки «Торонто» отказываются выходить на матч.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир