Матч между «Торонто» и «Ди Си Юнайтед» может быть отменен. В обеих командах выявлены случаи коронавируса
15:42
12 июля «Торонто» и «Ди Си Юнайтед» должны провести очную встречу. Однако в обеих командах были выявлены случаи коронавируса, сообщает ESPN.
Согласно протоколу возобновления сезона, заболевшие футболисты должны быть изолированы. А все другие футболисты обязаны пройти повторные тесты
Представители «Ди Си Юнайтед» выполнили эти требования. Но игроки «Торонто» отказываются выходить на матч.
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