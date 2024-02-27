В Португалии высказались об эксперименте ФИФА и ИФАБ: «Объявления судьями решений ничего не изменят»

Экс-футболист сборной Португалии Марку Канейра в разговоре с «СЭ» рассказал о ходе эксперимента ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ), согласно которому арбитры будут объявлять решения, принятые после вмешательства ВАР. Россия стала третьей, после Португалии и Мексики, которая примет в этом участие.

«Эксперимент уже начался во второй лиге. Судьи только объявляют о решении. Но в Португалии, мы привыкли раз в месяц слушать обсуждения судей. Если принимается какое-то важное решение, людям дают возможность послушать его, публикуя обсуждения арбитров. Каждый месяц они публикуют видео с одним сложным моментом. Что касается эксперимента, они собираются только объявлять о решении. Объявления решений ничего не изменят. Это не просвещает людей. Будет хорошо, если разрешат слушать обсуждение. Так делают в регби», — сказал Канейра «СЭ».

26 февраля стало известно, что судьи матчей РПЛ и FONBET Кубка России будут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР.