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Судейство

27 февраля, 18:12

В Португалии высказались об эксперименте ФИФА и ИФАБ: «Объявления судьями решений ничего не изменят»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной Португалии Марку Канейра в разговоре с «СЭ» рассказал о ходе эксперимента ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ), согласно которому арбитры будут объявлять решения, принятые после вмешательства ВАР. Россия стала третьей, после Португалии и Мексики, которая примет в этом участие.

«Эксперимент уже начался во второй лиге. Судьи только объявляют о решении. Но в Португалии, мы привыкли раз в месяц слушать обсуждения судей. Если принимается какое-то важное решение, людям дают возможность послушать его, публикуя обсуждения арбитров. Каждый месяц они публикуют видео с одним сложным моментом. Что касается эксперимента, они собираются только объявлять о решении. Объявления решений ничего не изменят. Это не просвещает людей. Будет хорошо, если разрешат слушать обсуждение. Так делают в регби», — сказал Канейра «СЭ».

26 февраля стало известно, что судьи матчей РПЛ и FONBET Кубка России будут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР.

Марку Канейра
ФИФА
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