Кечинов считает, что Глушаков намерен отыграть еще минимум два сезона

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на подписание контракта Дениса Глушакова с армянским «Урарту» до лета 2024 года.

«Если он чувствует, что он может играть и у него до сих пор огромное желание играть, то подписание контракта с «Урарту» — это, конечно же, правильно. Не получилось сейчас у него в России заиграть, может, в первую лигу не захотел переходить. Но раз получился такой вариант, значит, такой вариант для Дениса правильный. Сложно говорить о том, продолжит ли и дальше Денис играть после окончания контракта с «Урарту». Но, судя по тому, как он активно тренировался с «Ростовом» на сборах, и тому, что он решил перейти в «Урарту», у него желание играть еще как минимум пару сезонов», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

37-летний Глушаков находился в статусе свободного агента с января, когда он по взаимному соглашению расторг договор с костромским «Спартаком». После этого полузащитник проводил сбор в составе «Ростова».

Ранее Глушаков выступал за «Пари НН», «Химки, «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив».