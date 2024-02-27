Балахнин прокомментировал переход Глушакова в «Урарту»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на новость о переходе российского полузащитника Дениса Глушакова в армянский «Урарту».

«Ему решать, продолжать ли, где и как. В России трансферное окно осталось, и ему ничего не остается, как идти куда-то в ближнее зарубежье, за границу. Я, к сожалению, давно его не видел, чтобы оценивать его игровое, функциональное состояние. Но раз он принял такое решение, могу только пожелать ему удачи. Он молодец», — цитирует Балахнина «Газета.Ru».

Глушаков находился в статусе свободного агента с января, когда он по взаимному соглашению расторг договор с костромским «Спартаком». В разные годы футболист также выступал за «Пари НН», «Химки, «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив».