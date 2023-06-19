Модрич: «Я четко определился со своим будущим, но пока ничего не скажу»

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич сообщил, что принял решение о своей дальнейшей карьере.

«Я четко определился со своим будущим, но пока я ничего не скажу», — цитирует Marca Модрича.

В финале Лиги наций-2023 сборная Хорватии проиграла национальной команде Испании (0:0, пенальти 4:5).

Модрич дебютировал за сборную Хорватии в 2006 году. Всего 37-летний полузащитник провел за национальную команду 166 матчей, забил 24 гола и сделал 27 результативных передач.