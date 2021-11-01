«Легия» уступила «Погони» в чемпионате Польши и находится в зоне вылета

В матче 13-го тура чемпионата Польши «Погонь» на выезде победила «Легию» (2:0).

Голы забивали Лука Захович и Рафал Кужава. Варшавский клуб по-прежнему в зоне вылета. Команда занимает 16 место, имея в активе девять очков, сыграв при этом на два матча меньше.

«Легия» — соперник «Спартака» по Лиге Европы. Их первый матч в Москве завершился победой польского клуба 1:0. Единственный мяч забил Лирим Кастрати. Ответная игра в Варшаве состоится 9 декабря.

Чемпионат Польши. Экстракласса

13-й тур

«Легия» — «Погонь» — 0:2 (0:1)

Голы: Захович, 45, Кужава, 46