«Легия» уступила «Погони» в чемпионате Польши и находится в зоне вылета
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В матче 13-го тура чемпионата Польши «Погонь» на выезде победила «Легию» (2:0).
Голы забивали Лука Захович и Рафал Кужава. Варшавский клуб по-прежнему в зоне вылета. Команда занимает 16 место, имея в активе девять очков, сыграв при этом на два матча меньше.
«Легия» — соперник «Спартака» по Лиге Европы. Их первый матч в Москве завершился победой польского клуба 1:0. Единственный мяч забил Лирим Кастрати. Ответная игра в Варшаве состоится 9 декабря.
Чемпионат Польши. Экстракласса
13-й тур
«Легия» — «Погонь» — 0:2 (0:1)
Голы: Захович, 45, Кужава, 46
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