Тренеру аргентинского «Ферро» во время матча выстрелили в плечо

Маурисио Ромеро, главный тренер «Ферро», получил огнестрельное ранение в плечо во время выездного матча третьего дивизиона Аргентины с «Ураканом». Игра проходила 31 октября.

Как сообщает Sky Sport, в конце второго тайма фанаты «Уракана» начали драку. Один из болельщиков достал пистолет и начал стрелять. Именно он ранил главного тренера в плечо.

После звуков выстрелов футболисты покинули поле и укрылись в подтрибунном помещении, а игра была приостановлена. На тот момент счёт был 3:1 в пользу «Уракана».

Позже на официальном сайте «Ферро» было опубликовано сообщение о том, что жизни и здоровью тренера ничего не угрожает, он находится в больнице и планирует написать заявление в полицию.