Болельщики «Легии» требуют вернуть Черчесова
Болельщики «Легии» потребовали от руководства клуба вернуть на пост главного тренера Станислава Черчесова. Соответствующие скандирования прозвучали с фанатской трибуны в ходе воскресного домашнего матча высшего дивизиона чемпионата Польши с «Погонью» (0:2).
Напомним, что 58-летний российский специалист возглавлял варшавскую команду в сезоне-2015/16, сделав с ней золотой дубль — победы в первенстве и кубке страны.
Сейчас «Легия» занимает 16-е место из 18 участников лиги Экстракласса, набрав в 11 встречах всего 9 очков. В связи с неудовлетворительными результатами 25 октября был отправлен в отставку тренер Чеслав Михневич.
Фанаты «Легии» требуют вернуть Черчесова. Видео с сегодняшнего матча с «Погонью» — варшавяне уступили дома со счетом 0:2. pic.twitter.com/v40toQTTS5— Вячеслав Короткин (@Korotkin72) October 31, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю