Курбан Бердыев возглавил «Кайрат»

Российский тренер Курбан Бердыев возглавил казахстанский клуб «Кайрат», сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение со специалистом рассчитано до конца 2021 года с возможностью пролонгации на два года.

В 1994-1995 годах Бердыев уже возглавлял «Кайрат». Он также работал в «Рубине», «Ростове» и других клубах. С 27 мая специалист был председателем наблюдательного совета «Кайрата». На посту главного тренера он сменил Алексея Шпилевского.