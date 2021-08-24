Курбан Бердыев возглавил «Кайрат»
16:10
Российский тренер Курбан Бердыев возглавил казахстанский клуб «Кайрат», сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение со специалистом рассчитано до конца 2021 года с возможностью пролонгации на два года.
В 1994-1995 годах Бердыев уже возглавлял «Кайрат». Он также работал в «Рубине», «Ростове» и других клубах. С 27 мая специалист был председателем наблюдательного совета «Кайрата». На посту главного тренера он сменил Алексея Шпилевского.
Дополнительная информация:
https://fckairat.com/news/kayrat/kurban-berdyev-glavnyy-trener-kayrata/
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