Тренер «Селтика» оценил действия руководства «Рейнджерс» в адрес фанатов, оскорбивших Фурухаси

Тренер «Селтика» Ангелос Постекоглу заявил, что представители «Рейнджерс» поступили правильно, запретив приходить на матчи фанатам, которые оскорбили японского форварда Кего Фурухаси на почве расовых принадлежностей, пишет BBC.

««Рейнджерс» поступили правильно. Если кто-то когда-нибудь окажется в подобной ситуации, я надеюсь, что за такое поведение будут наказывать абсолютно также», — сообщил грек.

Ранее, 22 числа в социальных сетях появились кадры, на которых болельщики шотландского клуба «Селтик» распевают расистскую песню о японском нападающем.

После расследования, проведенного представителями «Рейнджерс», клуб перестанет предоставлять билеты на матчи фанатам, причастным к данному инциденту. По словам Постекоглу, Кего оправился от эмоционального удара и «готов к выходу» на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы в четверг с АЗ.

«Он хорошо тренируется, он очень веселый парень. Клуб поддерживает его, так что все в порядке».

26-летний футболист японского происхождения Кего Фурухаси подписал контракт с «Селтиком» 16 июля. На прошлой неделе «Селтик» обыграл АЗ в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. В этой игре Кего Фурухаси открыл счет на 12-й минуте встречи.