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Сегодня, 19:13

Кокорин — в стартовом составе «Ариса» на матч с АЕЛом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Арис» опубликовал стартовый состав на матч с АЕЛом в 13-м туре чемпионата Кипра.

Встреча пройдет на домашнем стадионе АЕЛа. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин появится на поле с первых минут.

«Арис»: Вана Алвес, Кажу, Муссунда, Бенгтссон, Браун, Кокорин, Сане, Маямбела, Николич, Брорссон, Шуманский.

В текущем сезоне 32-летний россиянин провел 10 матчей за «Арис» во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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