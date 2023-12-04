Кокорин — в стартовом составе «Ариса» на матч с АЕЛом

«Арис» опубликовал стартовый состав на матч с АЕЛом в 13-м туре чемпионата Кипра.

Встреча пройдет на домашнем стадионе АЕЛа. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин появится на поле с первых минут.

«Арис»: Вана Алвес, Кажу, Муссунда, Бенгтссон, Браун, Кокорин, Сане, Маямбела, Николич, Брорссон, Шуманский.

В текущем сезоне 32-летний россиянин провел 10 матчей за «Арис» во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.