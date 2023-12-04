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Сегодня, 19:55

В Федерации футбола Буркина-Фасо объяснили, почему в стране перед матчем был исполнен гимн России

Алина Савинова
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Глава отдела по связям с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре отреагировал на информацию о том, что перед официальными играми в стране звучит российский гимн.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором показано, что некоторые матчи в Буркина-Фасо начинаются с исполнения гимна РФ.

«Это неправда, поскольку это не официальный матч, а игра между соседскими ребятами. Ничего серьезного. Достаточно посмотреть на качество стадиона, чтобы убедиться в этом. Правда в том, что на всех кольцевых развязках в Уагадугу и других городах нашей страны рядом с флагами Буркина-Фасо, Мали и Нигерии всегда висит российский флаг. Мы уважаем Россию и для нас вы друзья, но на матчах местного чемпионата звучит гимн Буркина-Фасо. Гимн РФ возможен в случае матча между сборными России и Буркина-Фасо, но не в нашей лиге», — приводит Sport24 слова специалиста.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от международных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В этом году национальная команда провела 8 товарищеских игр, одержав 3 победы, 4 раза сыграв вничью и потерпев 1 поражение.

21 ноября сообщалось, что сборные России и Буркина-Фасо могут сыграть в марте следующего года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601738-v-federatsii-futbola-burkina-faso-obyasnili-pochemu-v-strane-pered-matchem-prozvuchal-gimn-rossii
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