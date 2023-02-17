Кокорин: «Я оставил огромный след, раз ты мне пишешь. Ходишь с голыми карманами и уйдешь так же»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин в споре с подписчиком заявил, что он оставил огромный лед в истории футбола.

Россиянин выложил фотографию в соцсети на фоне автомобиля «Феррари», что вызвало у пользователей интернета бурную реакцию.

«Футбол — это не его. Он пижон. Смотрел на него, радовался за него, но... Он не смог справиться с звездопадом, сгорел, так и не став звездой», — написал под постом один из пользователей.

«Я родился ей», — ответил форвард «Ариса».

«Кокошка — вовсе не футболист, ибо когда его подкалывают насчет его игры, он не обижается, а ссылается на то, какие у него дорогие машины, роскошная жизнь», — написал еще один комментатор под постом футболиста.

«На это не надо ссылаться, это факты. Я на них не ссылаюсь, это тебя тревожит. Я оставил огромный след [в истории футбола], раз ты мне пишешь тут, ходишь ты с голыми карманами и уйдешь так же», — ответил Кокорин.

Россиянин принадлежит «Фиорентине», но сейчас выступает на правах аренды за «Арис». За итальянскую команду он сыграл в 11 встречах и не отличился результативными действиями.

В текущем сезоне он провел за кипрскую команду 19 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.