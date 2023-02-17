Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:23

Агент вспомнил дебют вратаря Уварова в «Маккаби»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Известный израильский агент Григорий Крицер вспомнил дебют вратаря Александра Уварова в «Маккаби» (Тель-Авив).

«Казус произошел в первой же игре. «Маккаби» до 85-й минуты вел 2:0 — и проиграл 2:3! Полукаров получил красную карточку. Матернулся на эмоциях, а судья понимал русский язык — и решил, что это в его адрес. Уваров тоже начинал очень неудачно. Пока не сыгрались с партнерами, проигрывали матчи. Весь стадион скандировал: «Уварова домой!» В газетах понеслось: «Кого нам привезли?» Грант тогда встал на его защиту: «Вратарь, который был в сборной у Лобановского, не может быть каким-то ляпсусом». Примерно в четвертой игре, тель-авивском дерби, Саша наконец показал, кто такой настоящий Уваров. Он просто стал здесь легендой», — приводит слова Крицера «Чемпионат».

Уваров выступал за «Маккаби» с 1991 по 2000 год. Всего за израильский клуб он провел 239 матчей, пропустил 220 мячей и 95 матчей отстоял на ноль.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5000387-agent-ves-stadion-v-izraile-skandiroval-uvarova-domoj.html
Александр Уваров
Футбол
ФК Маккаби (Тель-Авив)
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Арабский «Аль-Наср» готов предложить контракт Бускетсу
Новости
RSS RSS
Все новости