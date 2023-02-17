Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:15

Роналду оформил голевую передачу через все поле в матче против «Аль-Таавуна»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил результативную передачу в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таавуна».

На 17-й минуте матча португалец отдал голевой пас со своей половины поля на Абдулрахмана Гариба, который открыл счет в матче.

На 47-й минуте испанский полузащитник «Аль-Таавуна» Альваро Медран сравнял счет в матче — 1:1.

38-летний Роналду сыграл за «Аль-Наср» 5 матчей, забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
2
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и Саудовская Аравия: португалец в «Аль-Насре»
Пирло поделился впечатлениями от совместной работы с Роналду в «Ювентусе»
Деменко заявил, что Роналду будет сложнее проявить себя в Саудовской Аравии
Главный тренер «Аль-Насра» Гарсия: «Роналду достиг гармонии с партнерами»
Роналду опережает Месси по количеству покеров в карьере — 11 против 8
Роналду — о 500 голах в чемпионатах: «Прекрасное чувство»
Настоящий Роналду вернулся! Оформил покер и включился в гонку лучших бомбардиров лиги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кокорин: «Я оставил огромный след, раз ты мне пишешь. Ходишь с голыми карманами и уйдешь так же»
Новости
RSS RSS
Все новости