Роналду оформил голевую передачу через все поле в матче против «Аль-Таавуна»
Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил результативную передачу в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таавуна».
На 17-й минуте матча португалец отдал голевой пас со своей половины поля на Абдулрахмана Гариба, который открыл счет в матче.
На 47-й минуте испанский полузащитник «Аль-Таавуна» Альваро Медран сравнял счет в матче — 1:1.
38-летний Роналду сыграл за «Аль-Наср» 5 матчей, забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.
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