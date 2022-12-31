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Сегодня, 10:17

Клуб МЛС был готов предложить Роналду условия не хуже, чем в «Аль-Насре»

Виктория Кравченко
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Криштиану Роналду.
Фото USA Today Sports

Нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду интересовались ряд клубов МЛС до того, как он перешел в «Аль-Наср», сообщает журналист ESPN Тэйлор Твеллман.

По данным источника, «Канзас Сити» вел переговоры с агентами футболиста. Условия клуба были примерно такими же, на которые форвард согласился в «Аль-Насре».

Ранее «Аль-Наср» объявил о переходе 37-летнего португальца. Телеканал Al Arabiya сообщал, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на два сезона.

Роналду является свободным агентом с 22 ноября 2022-го. Последней командой футболиста был «Манчестер Юнайтед». Он покинул английский клуб после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей за «МЮ», забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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