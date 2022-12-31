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Сегодня, 14:25

«Ривер Плейт» получит 25 процентов от суммы трансфера полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса в другой клуб

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандес может перейти в другой клуб уже в зимнее трансферное окно, сообщает Ole.

За 21-летнего игрока развернулась борьба между несколькими клубами АПЛ. Все они готовы забрать футболиста, выплатив сумму отступных в размере 120 миллионов евро.

Если трансфер состоится, то прежний клуб Фернандеса, «Ривер Плейт», получит 25 процентов от суммы сделки.

Фернандес выступает за «Бенфику» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 24 матчах за команду, а также выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины и был признан лучшим молодым футболистом турнира.

ФК Бенфика
ФК Ривер Плейт
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