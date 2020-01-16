Кипрская полиция начнет расследование по факту договорных матчей команд второго дивизиона

Министр юстиции Кипра Джордж Саввидес призвал полицию незамедлительно расследовать обвинения в назначении матчей после того, как УЕФА уведомил федерацию футбола страны о подозрительных действиях по ставкам в трех матчах второго дивизиона и паре кубковых игр, сообщает AP.

В прошлом году все матчи второго дивизиона на Кипре были временно приостановлены после того, как УЕФА указало на подозрительные ставки на восемь матчей. Это побудило ввести более жесткие штрафы за постановку матчей, когда команды нижнего дивизиона столкнулись с сокращением финансирования, вычетом очков и даже понижением в статусе в случае признания их виновными в мошенничестве.