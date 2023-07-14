Карасев о Саудовской Аравии: «Мы судили там два раза. Теперь там все звезды, не знаю, пригласят ли нас еще»

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о своем опыте работы в чемпионате Саудовской Аравии и выразил надежду на то, что его еще пригласят судить матчи этой лиги.

— Этим летом все звезды уезжают в Саудовскую Аравию. Вас приглашали туда приглашали в 2015 году — как это было?

— Мы судили матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср», это две топовые команды. Как «Спартак» и ЦСКА в России. Уровень футбола, антураж — все было на довольно высоком уровне, легионеры были. А вот город мне тогда не показался каким-то сильно развитым и похожим на те же Эмираты.

Но нас приглашали год назад. Мы приехали — все так изменилось! Небоскребы, развязки — все настолько красиво стало. И уровень футбола, судя по пятерке лучших команд, очень приличный.

— Хочется съездить еще раз — и посудить звезд?

— Мы открыты для любых предложений. Были на контакте с федерацией Саудовской Аравии. Там работает инструктор ФИФА из Узбекистана, мы давно знакомы. И Мануэль Наварро, который работал с Бузаккой в ФИФА — он у них главный в судейском департаменте. Мы были на связи. В последний раз контактировали в начале [прошлого] сезона — в августе, когда у них сезон стартует. Мы ждали приглашения, они сказали: «Все-все-все, сейчас будет». Но пока не приглашали. С чем это связано — не знаю. Они были довольны нашей работой, мы год назад отсудили две игры в марте и мае. Ждали, что будем работать дальше.

Ну, теперь у них вообще топ-чемпионат — все звезды туда уехали! Не знаю, пригласят нас или нет.