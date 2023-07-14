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Сегодня, 09:58

Месси заметили в обычном супермаркете Майами

Сергей Разин
корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Форвард «Интера» Лионеля Месси заметили в супермаркете Майами.

36-летний аргентинец пришел за покупками в обычный супермаркет, где его узнали многие посетители. При этом форвард не отказался от фото.

Лионель Месси.
Фото Соцсети
Лионель Месси.
Фото Соцсети

Летом Месси объявил, что перейдет в клуб из МЛС на правах свободного агента. Презентация игрока состоится 16 июля. Все билеты на это событие уже раскуплены.

Сообщалось, что Месси будет получать до 60 миллионов долларов в год в «Интер Майами». Он может дебютировать в составе новой команды 21 июля — в матче против мексиканского «Крус Асуль».

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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