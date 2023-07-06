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Сегодня, 22:21

Канчельскис — о возможном назначении в «Тобол»: «Какая должность? Хочу поиграть правым полузащитником»

Алина Савинова
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Российский специалист Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что может занять руководящую должность в «Тоболе».

«Сейчас я веду переговоры с несколькими клубами. В том числе, и с «Тоболом». Придет время и все узнаете. Торопиться не надо. Какую должность рассматриваю в «Тоболе»? Хочу поиграть правым полузащитником. Вот и веду с ними переговоры», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Ранее сообщалось, что новые инвесторы «Тобола» планируют сменить руководство клуба и назначить новым директором Канчельскиса.

Будучи футболистом, Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед», «Фиорентину», «Эвертон», «Саутгемптон», «Аль-Хиляль», «Сатурн», «Крылья Советов» и другие команды. После завершения карьеры игрока он тренировал «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», «Волгу», «Юрмалу», «Солярис» и «Навбахор».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-06-kanchelskis-podtverdil-peregovory-s-tobolom-kakaya-dolzhnost-khochu-igrat-pravym-poluzashchitnikom
Андрей Канчельскис
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Стали известны подробности назначения Канчельскиса в «Тобол»
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