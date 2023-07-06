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Сегодня, 19:07

Стали известны подробности назначения Канчельскиса в «Тобол»

Алина Савинова
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Компания, владельцем которой является родственник (по другим данным — приближенный, — прим. «СЭ») акима Костанайской области, станет акционером «Тобола», информирует Meta-ratings.kz.

По информации источника, новые инвесторы планируют сменить руководство клуба и назначить новым директором бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрея Канчельскиса.

Также отмечается, что Санжар Сейтказинов, который рассматривался в качестве кандидата на должность директора «Тобола», будет работать в клубе на неофициальной основе. Прежний директор Николай Панин покинет команду 14 июля.

Будучи футболистом, Канчельскис выступал за «МЮ», «Фиорентину», «Эвертон», «Саутгемптон», «Аль-Хиляль», «Сатурн», «Крылья Советов» и другие команды. После завершения карьеры игрока он тренировал «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», «Волгу», «Юрмалу», «Солярис» и «Навбахор».

Источник: https://meta-ratings.kz/news/poyavilis-podrobnosti-v-naznachenii-kanchelskisa-v-tobol-investorom-stanet-rodstvennik-akima-264098/
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Тобол
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