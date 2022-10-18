Канчельскис ответил Кокорину: «Пускай закроет рот и не открывает! Если я его трону, он закончит с футболом»

Канчельскис: «Пускай Кокорин закроет рот и не открывает! Если я его трону, он закончит с футболом»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал высказывание нападающего «Ариса» Александра Кокорина, который попросил бывшего игрока сборной России не трогать его.

«Мне неинтересно, что пишет Кокорин. Где он играл? Кто его трогает? Трогает — это когда бьют по голове кулаком. А мне Кокорин не сдался. Если я его трону, он закончит вообще играть в футбол. Не знаю, что он имеет в виду запрещенного. Видимо то, за что отсидел. Пусть поплачется, если он маленький мальчик. А то показывает деньги на всю страну, а нигде толком и не играл. Пускай закроет рот и не открывает его! Человек в трех соснах заблудился. Такие футболисты у нас были пачками в советское время. Сначала бы в футбол играть научился! Вести надо себя нормально! Сказочник!» — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее Канчельскис в интервью «РБ Спорт» раскритиковал 31-летнего российского футболиста, также заявив, что форвард «профукал карьеру из-за денег». Позже в соцсетях Кокорин отреагировал на высказывание Канчельскиса, попросив экс-игрока сборной России не трогать его.

В текущем сезоне Кокорин провел 5 матчей за «Арис», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 800 тысяч евро. Ранее он выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».