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Сегодня, 10:36

Канчельскис назвал журналистской выдумкой его слова о том, что уровень Кокорина — ФНЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал фейком свою новость об игре российского форварда «Ариса» Александра Кокорина.

«Я не говорил, что уровень Кокорина — ФНЛ. Так написали журналисты. Это их выдумка. Надо было вынести что-то в заголовок, я такого не говорил. Говорил про деньги, да. Если надо — сейчас скажу, что его уровень ФНЛ. Но тогда я этого не говорил», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее Канчельскис в интервью «РБ Спорт» раскритиковал 31-летнего российского футболиста, также заявив, что форвард «профукал карьеру из-за денег».

Позже в соцсетях Кокорин отреагировал на высказывание Канчельскиса.

Александр Кокорин
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Манчестер Юнайтед
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Кокорин обратился к Канчельскису после его слов о том, что форвард профукал карьеру из-за денег

Канчельскис ответил Кокорину: «Пускай закроет рот и не открывает! Если я его трону, он закончит с футболом»
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