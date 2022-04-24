Грушевский надеется, что из «Базеля» Чалов вернется более состоявшимся футболистом

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на гол российского нападающего «Базеля» Федора Чалова в матче с «Люцерном» (3:0).

«Федя молодец, борется за место в составе, забивает. Предположил бы, что по окончании этого сезона Федор вернется в ЦСКА более закаленным, более состоявшимся футболистом, будет приносить пользу нашей команде», — сказал Грушевский «СЭ».

Этот гол 24-летнего россиянина стал первым для него с 6 марта. За 10 игр за «Базель» Федор Чалов забил четыре мяча.

1 февраля Чалов перешел в швейцарский клуб из ЦСКА на правах аренды до окончания сезона 2021/22 (без опции выкупа трансфера).