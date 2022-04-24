Пономарев: «Сейчас в ЦСКА Чалов бы смотрелся более продуктивно, чем Заболотный»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на гол российского нападающего «Базеля» Федора Чалова.

«Здорово! Молодец! Рад за Чалова. Может, сможет найти команду хорошую в Европе. В нынешней ситуации с приобретением хороших игроков в ЦСКА Чалов бы смотрелся более продуктивно, чем Заболотный. Антон не годится для такой комбинационной игры, а Федор смог бы наладить с новыми легионерами взаимодействие», — сказал Пономарев «СЭ».

Гол 24-летнего россиянина в матче с «Люцерном» (3:0) стал первым для него с 6 марта. За 10 игр за «Базель» Федор Чалов забил четыре мяча.

1 февраля Чалов перешел в швейцарский клуб из ЦСКА на правах аренды до окончания сезона 2021/22 (без опции выкупа трансфера).