Черчесов назвал главную причину, по которой «Ференцварош» досрочно выиграл чемпионат Венгрии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, за счет чего клуб досрочно выиграл чемпионат Венгрии.

— Вы в курсе, что в России есть те, кто вас уважает, и есть такие, кто говорит: «А что такого сделал Черсесов? Приехал в клуб, и так шедший первым, при этом самый богатый в стране — в таких условиях он не мог не победить». Что на это скажете?

— Ничего. Нас пригласили для достижения определенных целей. Одна закрыта, ждем, что получится в решающей встрече за Кубок. У руководства есть определенные идеи. Кстати, в понедельник у меня встречи с президентом, спортивным директором, менеджментом. Золото золотом, но следует думать о том, что станем делать в будущем. Есть перспективные задачи, а для того чтобы их решать, нужно предпринимать определенные шаги.

— Главное, за счет чего «Ференцварош» стал первым аж за четыре тура до конца первенства?

— Для начала требовалось понять игроков. Когда у тебя в составе двадцать иностранцев из четырнадцати стран, надо найти правильный баланс в руководстве ими — как убедить, как не перегнуть, как заинтересовать. Да просто банально подобрать язык общения — у нас и на немецком ребята говорят, и на английском, и на французком, и на испанском. Потихоньку их изучали (Черчесов имеет в виду французкий и испанский, на немецком он говорит свободно, изъясняется и на английском. — Прим. Г. К.), находили контакт с футболистами. Это самое главное — и самое непростое.

«Ференцварош» является самой титулованной командой Венгрии, клуб в 33-й раз в истории стал чемпионом страны.

Черчесов возглавляет «Ференцварош» с 20 декабря 2021 года. Для наставника это третий титул в тренерской карьере, ранее он приводил к победе в национальном первенстве и в кубке страны польскую «Легию» (в сезоне-2015/16).