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21 февраля, 11:10

Президент Аргентины назвал Месси величайшим футболистом в истории

Ана Горшкова
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото AFP

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал форварда сборной страны и «Интер Майами» Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

«Месси — величайший игрок всех времен, он невероятен. Есть статья под названием «Месси невозможен», в которой рассказывается о том, что он лучший в каждом аспекте игры. Он просто феномен. У меня никогда не было возможности поговорить с ним. Но я бы хотел, это должно быть интересно. Это был бы шанс поговорить с самым важным аргентинцем в мире. Я разговаривал с папой римским, с королевой Нидерландов Максимой. Может быть, мне повезет и я поговорю с Месси», — приводит слова президента AS.

Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 спустя 36 лет после того, как Марадона сделал то же самое на турнире в Мексике. Национальная команда Аргентины — одна из самых титулованных мировых футбольных сборных: аргентинцы трижды выигрывали ЧМ (в 1978, 1986 и 2022) и 15 раз первенствовали на Кубке Америки.

Хавьер Милей выступил в должность президента Аргентины в декабре 2023 года.

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
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