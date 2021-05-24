Источник: Курбан Бердыев в ближайшее время возглавит «Кайрат»
20:40
Бывший тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить «Кайрат», сообщает KazFootball.kz.
По информации источника, российский специалист сменит на посту главного тренера Алексея Шпилевского, который близок к уходу из клуба. Действующий чемпион Казахстана неудачно стартовал в этом сезоне и после 13-ти туров одержал лишь 5 побед.
68-летний Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» 5 июля 2019 года и с тех пор не работал тренером. С «Рубином» он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.
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