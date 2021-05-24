Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Лига чемпионов Результаты Евро-2020
Чемпионат мира-2022
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
Суперкубок УЕФА
Суперлига
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
ЧМ по футболу 2026
Товарищеские матчи
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Сборная России
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

«Кешля» выиграла Кубок Азербайджана

21:22
Теги:

Победителем Кубка Азербайджана стала «Кешля». В финале команда обыграла «Сумгайыт» (2:1).

У победителей отличились Шахрияр Алиев и Миюшко Бойович, при этом черногорский защитник забил и в свои ворота.

«Кешля» выиграла Кубок страны во второй раз в своей истории.

Кубок Азербайджана

Финал

«Кешля» — «Сумгайыт» — 2:1 (1:1)

Голы: Алиев, 37, Бойович, 57 — Бойович, 3, в свои ворота

Читайте также

Американское СМИ о будущем Овечкина: «Он может поехать во Флориду, Техас или КХЛ»
Худший чемпионат мира уже стал историческим. В Риге нет крутого хоккея, но таких сюжетов на ЧМ не было никогда
Глава ФХБ выразил обеспокоенность по поводу безопасности хоккеистов сборной Белоруссии на ЧМ-2021
ЧМ-2021: расписание матчей 24 мая, Россия проиграла Словакии и другие игры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд