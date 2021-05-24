«Кешля» выиграла Кубок Азербайджана
21:22
Победителем Кубка Азербайджана стала «Кешля». В финале команда обыграла «Сумгайыт» (2:1).
У победителей отличились Шахрияр Алиев и Миюшко Бойович, при этом черногорский защитник забил и в свои ворота.
«Кешля» выиграла Кубок страны во второй раз в своей истории.
Кубок Азербайджана
Финал
«Кешля» — «Сумгайыт» — 2:1 (1:1)
Голы: Алиев, 37, Бойович, 57 — Бойович, 3, в свои ворота
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