«Люцерн» выиграл Кубок Швейцарии
19:50
Победителем Кубка Швейцарии сезона-2020/21 стал «Люцерн». В финале команда обыграла «Санкт-Галлен» (3:1).
В составе победителей отличились Ибраима Ндиайе, Йорди Верман и Паскаль Шюрпф. У «Санкт-Галлена» гол в активе Чиквубуйке Адаму.
«Люцерн» выиграл Кубок страны в третий раз в своей истории. Лидирует по этому показателю «Цюрих» — 19 побед.
Кубок Швейцарии
Финал
«Санкт-Галлен» — «Люцерн» — 1:3 (1:2)
Голы: Адаму, 42 — Ндиайе, 27, Верман, 31, Шюрпф, 70
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю