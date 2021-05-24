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«Люцерн» выиграл Кубок Швейцарии

19:50
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Победителем Кубка Швейцарии сезона-2020/21 стал «Люцерн». В финале команда обыграла «Санкт-Галлен» (3:1).

В составе победителей отличились Ибраима Ндиайе, Йорди Верман и Паскаль Шюрпф. У «Санкт-Галлена» гол в активе Чиквубуйке Адаму.

«Люцерн» выиграл Кубок страны в третий раз в своей истории. Лидирует по этому показателю «Цюрих» — 19 побед.

Кубок Швейцарии

Финал

«Санкт-Галлен» — «Люцерн» — 1:3 (1:2)

Голы: Адаму, 42 — Ндиайе, 27, Верман, 31, Шюрпф, 70

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