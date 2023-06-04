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Сегодня, 14:05

Источник: «Аль-Иттихад» достиг договоренности с Бензема о контракте

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии достиг соглашения о контракте с нападающим Каримом Бензема, сообщает телеканал Al-Ekhbariya.

По информации источника, контракт с 35-летним игроком будет рассчитан на 2 сезона.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Бензема приглашен в Саудовскую Аравию на следующей неделе, чтобы завершить свой переход в «Аль-Иттихад». Объявление ожидается на следующей неделе, если все пойдет по плану — это может быть среда.

Ранее сообщалось, «Аль-Иттихад» предложил форварду 100 миллионов евро в год чистыми.

4 июня «Реал» объявил об уходе Бензема по окончании сезона. Французский форвард выступал за мадридский клуб с 2009 года. Всего он сыграл за «сливочных» 647 матчей, забил 353 гола и отдал 165 результативных передач.

Карим Бензема. Бензема обязан принять предложение из Саудовской Аравии на 200 миллионов евро — заслужил. Но его уход подставляет «Реал»
Источник: Al-Ekhbariya
Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
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