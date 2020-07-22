Игрок «Базеля» заразился коронавирусом. Матч с «Санкт-Галленом» состоится
18:08
Игрок «Базеля» сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте Швейцарской футбольной лиги.
Зараженный футболист находится на изоляции, остальные представители «Базеля» сдали отрицательные тесты на коронавирус, поэтому матч против «Санкт-Галлена», запланированный на 22 июля, состоится.
«Базель» после 32 матчей чемпионата Швейцарии занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. У идущего на второй строчке «Санкт-Галлена» на 6 очков больше.
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