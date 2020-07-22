Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Игрок «Базеля» заразился коронавирусом. Матч с «Санкт-Галленом» состоится

18:08
Теги:

Игрок «Базеля» сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте Швейцарской футбольной лиги.

Зараженный футболист находится на изоляции, остальные представители «Базеля» сдали отрицательные тесты на коронавирус, поэтому матч против «Санкт-Галлена», запланированный на 22 июля, состоится.

«Базель» после 32 матчей чемпионата Швейцарии занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. У идущего на второй строчке «Санкт-Галлена» на 6 очков больше.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир