Игрок «Базеля» заразился коронавирусом. Матч с «Санкт-Галленом» состоится

Игрок «Базеля» сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте Швейцарской футбольной лиги.

Зараженный футболист находится на изоляции, остальные представители «Базеля» сдали отрицательные тесты на коронавирус, поэтому матч против «Санкт-Галлена», запланированный на 22 июля, состоится.

«Базель» после 32 матчей чемпионата Швейцарии занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. У идущего на второй строчке «Санкт-Галлена» на 6 очков больше.