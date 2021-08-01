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«Селтик» уступил «Хартс» на старте чемпионата Шотландии, «Рейнджерс» победил «Ливингстон»

01:11
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«Хартс» обыграл «Селтик» (2:1) в матче первого тура чемпионата Шотландии. «Рейнджерс» выиграл у «Ливнгстона» (3:0).

Чемпионат Шотландии

Премьершип

«Рейнджерс» — «Ливингстон» — 3:0 (1:0)

Голы: Хаджи, 8, Райт, 78, Руф,90

«Данди» — «Сент-Миррен» — 2:2 (1:1)

«Росс Каунти» — «Сент-Джонстон» — 0:0

«Хартс» — «Селтик» — 2:1 (1:0)

Голы: Маккей-Стивен, 8, Суттар, 89 — Ралстон, 54

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Евгений Петров все материалы автора

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