«Селтик» уступил «Хартс» на старте чемпионата Шотландии, «Рейнджерс» победил «Ливингстон»
01:11
«Хартс» обыграл «Селтик» (2:1) в матче первого тура чемпионата Шотландии. «Рейнджерс» выиграл у «Ливнгстона» (3:0).
Чемпионат Шотландии
Премьершип
«Рейнджерс» — «Ливингстон» — 3:0 (1:0)
Голы: Хаджи, 8, Райт, 78, Руф,90
«Данди» — «Сент-Миррен» — 2:2 (1:1)
«Росс Каунти» — «Сент-Джонстон» — 0:0
«Хартс» — «Селтик» — 2:1 (1:0)
Голы: Маккей-Стивен, 8, Суттар, 89 — Ралстон, 54
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